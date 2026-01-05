Новости
Поиск пропавшей пенсионерки в Ростовской области: к поискам подключились водители

В Ростовской области продолжаются масштабные поиски пропавшей без вести Антонины Сергеевны Шамрай (Жуковой), которая ушла из дома в Цимлянске 4 января и до сих пор не вернулась. К розыску 73-летней женщины подключились полиция и волонтеры, и теперь они обращаются за помощью к автомобилистам.

Особое внимание поисковые группы уделяют водителям, которые 4 января, начиная с 12 часов дня, проезжали по трассе 60К-327 Цимлянск – Волгодонск в любом направлении.

Если вы располагаете записями с видеорегистратора, на которых может быть зафиксировано передвижение пропавшей, просим немедленно сообщить об этом на круглосуточную горячую линию поискового отряда (звонок бесплатный): 8 (800) 700-54-52. Также можно связаться с инфоргом поиска по телефону: 8-999-692-65-80 или обратиться в ближайшее отделение полиции.
Фото: Лиза Алерт
