Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области приостановили работу шахты «Дальняя»

В Ростовской области приостановили работу шахты «Дальняя»
В Красносулинском районе Ростовской области суд приостановил работу шахты «Дальняя». Информацию об этом 16 января опубликовали на сайте Северо-Кавказского управления федеральной службы.

В опасном производственном объекте первого класса – объединенная шахта «Дальняя», эксплуатируемого АО «Донской антрацит», прошла проверка. В результате были выявлены нарушения техники безопасности, а именно – неисправность крепления горных выработок главного и наклонного ствола шахты. Это могло создать угрозу жизни и здоровью горняков.

Красносулинский районный суд на 90 суток приостановил работу шахты.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.