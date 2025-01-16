В Ростовской области приостановили работу шахты «Дальняя»
В Красносулинском районе Ростовской области суд приостановил работу шахты «Дальняя». Информацию об этом 16 января опубликовали на сайте Северо-Кавказского управления федеральной службы.
В опасном производственном объекте первого класса – объединенная шахта «Дальняя», эксплуатируемого АО «Донской антрацит», прошла проверка. В результате были выявлены нарушения техники безопасности, а именно – неисправность крепления горных выработок главного и наклонного ствола шахты. Это могло создать угрозу жизни и здоровью горняков.
Красносулинский районный суд на 90 суток приостановил работу шахты.