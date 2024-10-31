В Ростовской области суд запретил работу шахты «Октябрьская-Южная»

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В Ростовской области суд остановил работу шахты «Октябрьская-Южная». Причиной этого стали грубые нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщили в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора, это не первое предписание за нарушения условий труда.Шахта «Октябрьская-Южная» относится к опасному производственному объекту I класса, что требует тщательного соблюдения мер безопасности. Однако во время проверок сотрудники Ростехнадзора выявляли ошибки и нарушения.- В горных выработках невозможно выполнение мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварий в части локализации и тушения пожара после его обнаружения, - сообщило ведомство.Руководство шахты привлечено к административной ответственности, а деятельность производства приостановлена на 90 суток — до 28 января 2025 года. Кроме того, возбуждено дело по статье «Невыполнение в срок законного предписания» в отношении директора производства Олега Мищенко. Ему теперь грозит штраф до 700 тысяч рублей.В 2023 году на шахте «Октябрьская-Южная» были обнаружены нарушения в организации производства, которые могли привести к опасным последствиям для работников. Предприятие было оштрафовано на 200 тысяч рублей, но не предприняло никаких мер для устранения проблемы. В результате повторной проверки работа шахты была приостановлена на 40 дней.