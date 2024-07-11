В Ростовской области закупят более 170 тысяч доз съедобной вакцины от бешенства

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В Ростовской области закупят около 170 тысяч доз съедобной вакцины от бешенства. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 11 июля.Региональное управление ветеринарии ищет подрядчика для закупки вакцины от бешенства. Всего необходимо приобрести 1 700 упаковок по 100 доз в каждой. Для этого из областного бюджета выделят более 11 миллионов рублей.Согласно техническому заданию, подрядчик должен обеспечить качество и срок годности продукции. Каждая упаковка вакцины должна иметь запас срока хранения в 9 месяцев.В донском регионе много животных. Ветеринарное управление планирует проводить вакцинацию с помощью ароматных брикетов. Их будут раскладывать в местах обитания хищников. Предполагается, что животные будут находить и съедать вакцину. Это поможет снизить рост заболевания бешенством среди животных.