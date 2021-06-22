В Ростовской области после совещания по антитеррористической комиссии умер полковник полиции

В донском регионе начальник отдела МВД России по Родионово-Несветайскому району Дмитрий Злобин скончался после совещания по антитеррористической комиссии. Информацию об этом публикует DonDay.ru.Полковнику полиции стало плохо во время мероприятия, которое проходило по видео связи. Он потерял сознание. Его коллеги вызвали скорую помощь, которая доставила его в медучреждение. В больнице он умер. Точная причина смерти правоохранителя устанавливается.