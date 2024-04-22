В Ростовской области погибло 24 младенца за два месяца

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Росстат сообщил данные за январь и февраль 2024 года. По данным экспертов, в Ростовской области за два месяца погибло 24 младенца. По сравнению с тем же периодом прошлого года, смертность среди детей младше года сократилась на одного человека. В 2023 году насчитывалось 25 погибших малышей.В Южном федеральном округе лидером детской смертности остается Краснодарский край. Там погибло 34 ребенка. Ростовская область на втором месте (24), на третьем Крым (22). Наименьшее количество умерших малышей зафиксировали в Калмыкии (трое), Севастополе (один) и Адыгее (ни одного).Общее количество погибших по ЮФО держится на уровне прошлого года — 100 человек за два месяца. Эксперты сообщают, что больше всего детских смертей в Центральном федеральном округе — 169 (в 2023-м было 213). Меньше всего погибло — в Дальневосточном — 69 (в 2023-м — 54). Всего в старне в январе и феврале 2024 года умерли 866 детей младше года.