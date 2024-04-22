В Ростовской области погибло 24 младенца за два месяца
Росстат сообщил данные за январь и февраль 2024 года. По данным экспертов, в Ростовской области за два месяца погибло 24 младенца. По сравнению с тем же периодом прошлого года, смертность среди детей младше года сократилась на одного человека. В 2023 году насчитывалось 25 погибших малышей.
В Южном федеральном округе лидером детской смертности остается Краснодарский край. Там погибло 34 ребенка. Ростовская область на втором месте (24), на третьем Крым (22). Наименьшее количество умерших малышей зафиксировали в Калмыкии (трое), Севастополе (один) и Адыгее (ни одного).
Общее количество погибших по ЮФО держится на уровне прошлого года — 100 человек за два месяца. Эксперты сообщают, что больше всего детских смертей в Центральном федеральном округе — 169 (в 2023-м было 213). Меньше всего погибло — в Дальневосточном — 69 (в 2023-м — 54). Всего в старне в январе и феврале 2024 года умерли 866 детей младше года.