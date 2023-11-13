С начала года в Ростовской области умерли 105 младенцев

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В Ростовской области с начала 2023 года умерли больше ста младенцев. Актуальные данные за период с января по сентябрь опубликованы на сайте Росстата.Общее количество смертей среди детей младше одного года достигло 105. Показатель младенческой смертности снизился на 12,5%. В прошлом году за тот же период скончались 120 младенцев.Однако среди регионов Южного федерального округа Ростовская область имеет один из самых высоких показателей младенческой смертности. Больше зафиксировано только в Краснодарском крае. Там с начала 2023 года умерли 153 новорожденных.По ЮФО меньше всего детей скончались в Севастополе (восемь младенцев), Республиках Калмыкии и Адыгее (по семь младенцев).