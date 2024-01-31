Росстат: Через 20 лет население Ростовской области сократится на полмиллиона человек

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области через 20 лет население сократится на 12,5%, или на полмиллиона человек. Актуальный прогноз подготовили аналитики Росстата.В 2024 году на территории донского региона проживают почти 4,2 миллиона человек. С каждым годом это число будет уменьшаться в среднем на 23,8 тысячи человек. К 2045 году население Ростовской области составит около 3,6 миллиона человек (на 523,2 тысячи меньше).Такая же ситуация и с другими субъектами РФ. В Южном федеральном округе число жителей уменьшится на 1,6 миллиона человек (будет 15 миллионов вместо 16,6). По всей России — на 12,1 миллиона (по прогнозу будет 134,1 миллиона человек вместо 146,2).За последние 22 года количество граждан РФ росло. Правда, не такими темпами, как теперь, предположительно, снизится. Например, за период с 2002 года, когда состоялась Всероссийская перепись населения, насчитывалось 145,2 миллиона человек. То есть количество увеличилось всего на миллион человек. В ЮФО оно выросло на 3,6 миллиона за 22 года (было 13 миллионов). А вот в Ростовской области по сравнению с 2002 годом население уменьшилось на 350 тысяч человек (было 4,4 миллиона).По предварительной информации на 1 января 2024 года, Ростовская область занимает второе место по числу жителей среди субъектов ЮФО. Лидером остается Краснодарский край (5,8 миллиона человек). Топ-3 замыкает Волгоградская область (2,5 миллиона человек). Затем идут Республики Крым (1,9 миллиона) и Калмыкия (950 тысяч человек). В Севастополе насчитывается около 560 тысяч человек, в Адыгее — чуть больше 500 тысяч. Меньше всего населения в Калмыкии. Там проживают порядка 270 тысяч человек.