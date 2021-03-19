В Ростовской области подскочила стоимость минимального набора продуктов

В Ростовской области за месяц поднялась стоимость минимальной продуктовой корзины. Об изменениях цен в ЮФО рассказали в Ростовстате.Согласно статистике, по сравнению с январем в феврале стоимость минимального продуктового набора, рассчитанного на одного человека, выросла на 55 рублей 55 копеек. То есть в прошлом месяце житель Ростовской области в среднем заплатил за свои покупки в магазинах 4 291 рубль 46 копеек.Донской регион по-прежнему остаётся на седьмом, предпоследнем, месте в списке ЮФО. В регионе одна из самых дешевых продуктовых корзин. Лидируют по ценнику Республика Крым - 4 750 рублей 93 копейки. Севастополь - 4 730 рублей 60 копеек - и Краснодарский край - 4 700 рублей 97 копеек - идут практически нога в ногу. За ними следует Республика Калмыкия - 4 659 рублей 96 копеек. Месячная стоимость продуктов в Астраханской области составляет 4 526 рублей 77 копеек и в Республике Адыгея - 4 365 рублей 78 копеек. Самые дешёвые товары оказались в Волгоградской области. За них покупатель в среднем отдал 4 029 рублей 86 копеек.Напомним, в минимальный набор продуктов входят 10,5 килограмма рыбы, по 4,8 килограмма фруктов и мясных изделий, 9 килограммов овощей и столько же хлеба, 24 килограмма молочных продуктов, 8,4 килограмма картофеля и 15 куриных яиц. Стоимость продовольствия рассчитывается с учётом прожиточного минимума на одного человека.