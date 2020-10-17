В Ростовской области подорожала продуктовая корзина

В Ростовской области снова увеличилась стоимость минимального набора продуктов для одного человека по сравнению с прошлогодними показателями. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Ростовстата.Согласно результатам исследования цена всех продуктов в покупательской корзине к ноябрю составила 3 916 рублей 40 копеек. В 2019 году такой минимальный набор стоил на 1,05% дешевле, то есть 3 735 рублей.В России этот показатель в среднем приближается к отметке 4 267 рублей 30 копеек.Ростовская область по-прежнему занимает предпоследнюю строчку в статистике среди субъектов ЮФО. Самый дорогой продуктовый набор оказался в городе Севастополе. В среднем человек должен заплатить за содержимое корзины 4 445 рублей 43 копейки. А вот сэкономить на товарах первой необходимости получится у жителей Волгоградской области. У покупателя средний чек составит 3 716 рублей 27 копеек.Напомним, перечень минимального набора продуктов утвержден федеральным законом в 2012 году. В него вошли такие необходимые человеку для жизни товары, как мясо, молоко, яйца, хлеб, картофель и другие. Добавим, что цена продуктов рассчитывается с учётом прожиточного минимума.