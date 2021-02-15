В Ростовской области снова подскочила стоимость продуктовой корзины

В Ростовской области стоимость продуктовой корзины снова выросла по сравнению с предыдущим месяцем. Новую статистику изменения цен по регионам ЮФО представил Росстат 17 февраля.На Дону чек минимального продуктового набора, рассчитанного на одного человека, увеличился на 0,9%, что составило 38 рублей. Получается, в феврале житель Ростовской области за корзину с едой заплатит 4 235 рублей 91 копейку. Несмотря на это, донской регион находится на седьмом, предпоследнем, месте в списке ЮФО. Первые позиции занимают Республика Крым (4 670 рублей 5 копеек), Краснодарский край (4 637 рублей 68 копеек), Республика Калмыкия (4 618 рублей 35 копеек), город Ставрополь (4 587 рублей 72 копейки), Астраханская область (4 465 рублей 42 копейки) и Республика Адыгея (4 310 рублей 91 копейка). Самые дешёвые продукты оказались в Волгоградской области. Средняя стоимость покупательской корзины там составила всего 4 012 рублей 62 копейки.Кроме того, подскочил ценник за продовольственные товары и в России. Разница с предыдущим месяцем составила около 59 рублей. В феврале стоимость тех же продуктов вышла 4 507 рублей 38 копеек.Добавим, минимальный набор продуктов рассчитан на месяц жизни одного человека. В список необходимой еды вошли 10,5 килограмма рыбы, по 4,8 килограмма фруктов и мясных изделий, 9 килограммов овощей и столько же хлеба, 24 килограмма молочных продуктов, 8,4 килограмма картофеля и 15 куриных яиц.