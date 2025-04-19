В Ростовской области почти четверть православных жителей пекут куличи самостоятельно
В Ростовской области около четверти православных жителей пекут куличи самостоятельно. Это выяснилось в опросе, который Donday провел в своем телеграм-канале.
Респонденты отметили, что самостоятельное приготовление обходится дешевле покупного.
На приготовление у нее уходит около пяти часов. При этом 16% опрошенных хотели бы печь куличи, но у них нет на это времени.
56% респондентов никогда не готовили пасхальные куличи. Из них 11% не готовят и не покупают сдобу, так как получают куличи от родных и близких.