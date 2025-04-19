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В Ростовской области почти четверть православных жителей пекут куличи самостоятельно

В Ростовской области почти четверть православных жителей пекут куличи самостоятельно
В Ростовской области около четверти православных жителей пекут куличи самостоятельно. Это выяснилось в опросе, который Donday провел в своем телеграм-канале.  

Респонденты отметили, что самостоятельное приготовление обходится дешевле покупного.  

- Две тысячи за кулич — это слишком дорого. Можно найти более бюджетные варианты, но мне проще сделать кулич самой. К тому же домашние всегда вкуснее, — поделилась Наталья.  


На приготовление у нее уходит около пяти часов. При этом 16% опрошенных хотели бы печь куличи, но у них нет на это времени.  

- Может быть, если бы я приготовила кулич несколько раз, мне было бы легче. Но на это уйдет слишком много времени. Обычно я покупаю кулич или мне его дарят, — рассказала Виктория.  


56% респондентов никогда не готовили пасхальные куличи. Из них 11% не готовят и не покупают сдобу, так как получают куличи от родных и близких.
Фото: РостовРу
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