В Ростовской области пересчитают прожиточный минимум

В Ростовской области пересмотрят порядок расчёта прожиточного минимума. Об изменениях в процедуре сообщили на заседании Законодательного собрания региона 18 февраля.Донские депутаты, приняв поправки к областному закону «О прожиточном минимуме в Ростовской области», решили перейти на систему расчёта по социально-демографическим группам населения. Ранее величину определяли по стоимости продуктовой потребительской корзины.Кроме того, изменится и периодичность составления прожиточного минимума. Теперь расчёты будут производить раз в год, а не каждые четыре месяца.Стало известно, что в 2021 году минимальный показатель для трудоспособного населения составит 11 753 рубля, в расчёте на душу населения - 11 053, для детей - 11 642 и для пенсионеров - 9 445. Кстати, эта величина равна прошлогодним показателям. Единственное изменение - вырос прожиточный минимум у пенсионеров - с 8 915 рублей.