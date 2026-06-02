В Ростовской области ночью похолодает до +3 градусов

В Ростовской области 2 июня воздух местами прогреется до +24 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В этот день ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозой.

Синоптики также прогнозируют сильный ветер. Его порывы составят 6-11 метров в секунду. Во время грозы ветер может усилиться до 12-14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +8...+13 градусов. При прояснениях похолодает до +3. Днем столбики термометров покажут +16...+21 градус. Местами воздух прогреется до +24.
Фото: Дондей
