В Ростовской области ночью похолодает до +3 градусов

В Ростовской области 2 июня воздух местами прогреется до +24 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Гисметео.В этот день ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозой.Синоптики также прогнозируют сильный ветер. Его порывы составят 6-11 метров в секунду. Во время грозы ветер может усилиться до 12-14 метров в секунду.Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +8...+13 градусов. При прояснениях похолодает до +3. Днем столбики термометров покажут +16...+21 градус. Местами воздух прогреется до +24.