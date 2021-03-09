В Ростовской области пенсионер погиб при пожаре в частном доме

В Тарасовском районе Ростовской области во время пожара погиб 82-летний пенсионер. ЧП случилось в хуторе Зеленовка 10 марта около 5:30.Возгорание произошло в одном из частных домов на улице Школьной. Пламя распространилось на шесть квадратных метров. Несмотря на небольшую площадь возгорания, погиб мужчина.Огонь удалось потушить примерно через пять минут. Но когда спасатели вошли в дом, то обнаружили бездыханное тело пенсионера. Его передали в морг. Пожар произошел из-за неосторожности при курении. Возможно, мужчина не потушил сигарету до конца, из-за чего и произошло возгорание.По информации ГУ МЧС Ростовской области, для ликвидации огня привлекали два человека личного состава и одну единицу техники.