В Ростовской области пенсионер погиб при пожаре в частном доме
В Тарасовском районе Ростовской области во время пожара погиб 82-летний пенсионер. ЧП случилось в хуторе Зеленовка 10 марта около 5:30.
Возгорание произошло в одном из частных домов на улице Школьной. Пламя распространилось на шесть квадратных метров. Несмотря на небольшую площадь возгорания, погиб мужчина.
Огонь удалось потушить примерно через пять минут. Но когда спасатели вошли в дом, то обнаружили бездыханное тело пенсионера. Его передали в морг. Пожар произошел из-за неосторожности при курении. Возможно, мужчина не потушил сигарету до конца, из-за чего и произошло возгорание.
По информации ГУ МЧС Ростовской области, для ликвидации огня привлекали два человека личного состава и одну единицу техники.