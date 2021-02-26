В Ростове-на-Дону во время пожара погиб 61-летний мужчина

В Ростове-на-Дону 28 февраля из-за пожара погиб 61-летний мужчина. Возгорание произошло около 6 часов утра в частном доме в Первомайскои районе на улице Промышленной. Пламя стремительно распространялось на площади 50 квадратных метров. Для того чтобы ликвидировать огонь, понадобилось почти полчаса.Когда спасатели вошли в дом, обнаружили бездыханное тело мужчины. Его передали скорой помощи, а оттуда доставили в морг.По информации ГУ МЧС по Ростовской области для ликвидации огня привлекали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Эксперты предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.