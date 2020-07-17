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На Дону пассажирский поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину

На Дону пассажирский поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину
В Ростовской области 72-летняя жительница города Орел погибла под колесами поезда. ЧП случилось вечером 18 июля на перегоне железнодорожного вокзала Лихая.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, женщина находилась на станции, когда по рельсам ехал пассажирский поезд сообщением Москва — Кисловодск. По предварительным данным, пенсионерка нарушила правила поведения на железнодорожных объектах и попала под колеса поезда. От полученных травм она скончалась.

В ведомстве добавили, что сейчас устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

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