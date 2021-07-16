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В Миллерово 51-летняя женщина погибла под колесами поезда

В Миллерово 51-летняя женщина погибла под колесами поезда
В Миллерово грузовой поезд насмерть сбил 51-летнюю женщину. Трагедия случилась на ж/д станции Тарасовка 18 июля.

По предварительной информации, жительница Ростовской области шла рядом с путями. Женщина поздно увидела, как на нее несется транспорт, и не успела отскочить. Пешехода сбил грузовой поезд. Пострадавшая получила множество травм, которые не оставили шансов на жизнь. Женщина скончалась на месте ЧП.

- Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах ж/д транспорта, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

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