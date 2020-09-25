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Ураганный ветер ожидается в ближайшее время в Ростове-на-Дону

Ураганный ветер ожидается в ближайшее время в Ростове-на-Дону
В донской столице ожидаются переменная облачность и ураганный ветер. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

На протяжении всего дня 27 сентября прогнозируется сильный ветер. Порывы будут достигать 7-12 метров в секунду, однако будут усиливаться до 15-20 метров в секунду. Ростовчанам рекомендуется парковать свои автомобили подальше от деревьев, ведь существует риск падения веток.

Несмотря на ветер, будет тепло. В дневное время температура достигнет +22...+27 градусов. Ночью похолодает до +14...+19 градусов.

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