В Ростовской области отменят несколько электричек

На несколько дней в Ростовской области отменят ряд электричек. Об изменениях 30 июля сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.С 3 по 5 июля не будут ходить пригородные поезда Ростов — Степная отправлением в 16:53, а также Степная — Тихорецкая отправлением в 17:53.Все электрички сообщением Ростов — Тихорецкая не будут ходить с 3 по 6 июля.В течение трёх дней, с 4 по 6 июля, нельзя будет уехать на составах Тихорецкая — Степная отправлением в 7:30, а также Степная — Ростов отправлением в 09:08.