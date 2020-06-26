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В Ростовской области отменят несколько электричек

В Ростовской области отменят несколько электричек
На несколько дней в Ростовской области отменят ряд электричек. Об изменениях 30 июля сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

С 3 по 5 июля не будут ходить пригородные поезда Ростов — Степная отправлением в 16:53, а также Степная — Тихорецкая отправлением в 17:53.

Все электрички сообщением Ростов — Тихорецкая не будут ходить с 3 по 6 июля.

В течение трёх дней, с 4 по 6 июля, нельзя будет уехать на составах Тихорецкая — Степная отправлением в 7:30, а также Степная — Ростов отправлением в 09:08.

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