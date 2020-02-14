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В праздничные дни отменят поезда Ростов — Степная — Тихорецкая

В праздничные дни отменят поезда Ростов — Степная — Тихорецкая
Изменится график движения поездов сообщением Ростов — Степная — Тихорецкая. Об этом сообщили на портале «Ростов-Транспорт». Новое расписание будет действовать в праздничные дни.

Скоростной состав Ростов — Степная — Тихорецкая отправлением в 16:53 отменят 23 февраля и 8 марта. Его перенесли на 24 февраля и 9 марта.

Также 24 февраля и 9 марта отменят поезд Тихорецкая — Степная — Ростов отправлением в 7:30. Его назначили на 25 февраля и 10 марта. О причинах изменения графика не сообщается.

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