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На майские праздники изменят расписание пригородных электричек в Ростове

На майские праздники изменят расписание пригородных электричек в Ростове
Расписание пригородных электричек в Ростове изменят на майские праздники. Как сообщили на портале «Ростов-транспорт», новое время отправления и прибытия поездов будет действовать с 30 апреля по 11 мая.

Так, 30 апреля и 8 мая появится состав направления Ростов — Степная с отправлением в 16:53. Из Степной добавят электричку до Тихорецкой. Она будет отходить от станции в 17:53.

Пригородные поезда назначат 1 и 9 мая направлением Тихорецкая — Степная отправлением в 7:28. Из Степной в Ростов состав будет выходить в 9:12.

При этом 3 и 10 мая отменят электричку Ростов — Степная, которая отходит в 16:53. Также эти два дня не будет ходить поезд Степная — Тихорецкая отправлением в 17:53.

Уберут 4 и 11 мая составы маршрута Тихорецкая — Степная, отходящий в 7:28, и Степная — Ростов отправлением в 9:12.

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