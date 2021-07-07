Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил почетные награды юбилярам семейной жизни

На торжественном приеме в преддверии Дня семьи, любви и верности губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил супружеские пары региона, наградив их особым знаком «Во благо семьи и общества».Во время праздничной встречи с супругами-юбилярами 7 июля глава региона отметил, что такие семейные пары объединяет понимание истинных ценностей и, конечно, взаимоуважение и любовь ко второй половине.- Эти пары - яркий пример сохранения тепла домашнего очага, достойного воспитания детей, самоотверженного труда, - поделился Василий Голубев.Отдельные слова благодарности губернатор Ростовской области выразил супружеским парам - ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны: супругам Бессоновым из Зерноградского района, ростовчанам Зверевым и Цапко, семье Игнатенко из Азова, а также супругам Удодовым из Матвеево-Курганского района.Также глава донского региона поздравил молодые пары, решившие в преддверии этого праздника связать себя узами брака. Он пожелал молодоженам крепкого брака и дал наставления по сохранению семьи.- Говорите как можно больше друг с другом, с детьми, со страшим поколением. Тогда в доме не будет недомолвок, а только чистые отношения любящих людей, - поздравил молодоженов губернатор Ростовской области.Василий Голубев подчеркнул, что поддерживать семьи - это прямая обязанность правительства. Так, многодетным семьям выплачиваются пособия, выделяются микроавтобусы. Как раз накануне Дня семьи, любви и верности губернатор вручил ключи от микроавтобусов восьми семьям. За десять лет микроавтобусы получили 130 семей, которые достойно воспитывают восьмерых и более детей.За прошедшие десять лет в регионе было образовано более 300 тысяч молодых семей, на свет появились около 480 тысяч детей. При этом число разводов значительно уменьшилось.Губернатор Ростовской области отметил, что сила государства напрямую зависит от института семьи. Когда счастливы супруги, в каждом доме звучат детские голоса, старшее поколение окружено заботой, то государство остается крепким и сильным.