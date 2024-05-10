Фото: Роспотребнадзор РО

В Ростовской области от укусов клещей пострадали около двух тысяч человек. Такую информацию предоставили сотрудники регионального Роспотребнадзора по состоянию на 8 мая.С начала потепления в регионе было зарегистрировано 1 707 человек, пострадавших от укусов кровососущих насекомых. Из них 691 - дети до 14 лет. Наибольшее количество укусов произошло в Новочеркасске, Аксайском районе, столице Донского края.Кроме того, ростовский зоолог Павел Айгишев рассказал редакции DonDay о следующих мерах первой помощи после укуса опасного насекомого. Клещей можно вытаскивать пинцетом или ниткой. Вытаскивайте его вместе с головкой, чтобы ранка не загноилась. Если головка оторвалась, вытащите ее стерильной иглой, как занозу. Затем рану следует обработать йодом или спиртом и тщательно вымыть руки с мылом. По словам специалистов, во всех случаях пациент должен немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.