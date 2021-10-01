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В Ростовской области жертвами коронавируса стали 31 человек

В Ростовской области жертвами коронавируса стали 31 человек
В Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции за последние сутки стали 31 человек. Об этом 3 августа сообщает правительство региона.

Не смогли перенести COVID-19 одиннадцать мужчин в возрасте от 61 года до 90 лет и двадцать женщин, которым было от 60 до 84 лет. С начала пандемии вирус унес жизни 6 891 дончанина.

Заразились в минувший день 509 человек. Лечатся в ковидных госпиталях 4 283 пациента. Не могут дышать самостоятельно 410 из них.

Источник фото: m.progorodsamara.ru.
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