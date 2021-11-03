В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 607 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличилось число выздоровевших от коронавируса. За сутки с 5 по 6 ноября медики вылечили 607 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 побороли 135 455 жителей региона.В стационарах получают лечение 5 326 человек. Состояние 51 из них врачи оценивают как тяжелое. Такие пациенты подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 397 получают кислород с помощью мундштуков и масок.За период пандемии инфекцию подхватили 159 948 человек, из которых 648 - за минувшие сутки. Как правило, большинство заболевших - молодежь от 18 до 45 лет. Однако основное число пациентов ковидных госпиталей - люди старше 60 лет. Это связано с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями, которые усугубляет COVID-19. По информации регионального правительства, всего от опасного вируса скончались 7 914 человек.