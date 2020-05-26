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В Ростовской области от коронавируса скончался ещё один пациент

В Ростовской области от коронавируса скончался ещё один пациент
В Ростовской области выросло число пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции. По данным на утро 28 мая, от COVID-19 умерли уже 35 человек. Точную причину смерти очередного умершего установили в течение последних суток.

Новой жертвой вируса стал 63-летний житель Мясниковского района. Известно, что он страдал хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Также он слишком поздно обратился за медицинской помощью. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти его не удалось.

По данным правительства Ростовской области, в регионе — 4 287 подтверждённых случаев заболевания COVOD-19. За последние сутки положительные результаты тестов получили 154 человека.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области пациент умер от коронавируса

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