От COVID-19 в Ростовской области умерли еще 28 человек

В Ростовской области еще 28 человек стали жертвами коронавируса. Такие данные за минувшие сутки сообщает правительство донского региона.По состоянию на 10 сентября, от последствий опасного вируса скончались 17 женщин возрастом от 45 до 85 лет, а также 11 мужчин от 41до 85 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, среди которых проблемы сердечно-сосудистого характера, ожирение, онкология и другие. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 6265 человек.Всего в пандемию коронавирусом заразились больше 129 тысяч человек, из которых 473 инфицированных выявлено за минувшие сутки. Почти 90% из общего числа зараженных уже победили заболевание.