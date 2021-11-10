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В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 617 человек

В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 617 человек
Рекордные показания в Ростовской области обновились не только по числу инфицированных коронавирусом, но и по количеству выздоровевших за сутки. По данным на 12 ноября, медики вылечили еще 617 жителей региона. Всего с начала пандемии COVID-19 побороли 138 922 человека. Это 84,7% всех инфицированных.

В стационарах лечение получают 5 239 человек - на 17 меньше, чем в предыдущие сутки. 432 пациента получают кислород с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. Из них состояние 45 врачи оценивают как тяжелое. Остальные 387 могут дышать самостоятельно, однако нуждаются в кислородной поддержке из-за низкой сатурации (прим. - уровень кислорода в крови).

Эпидситуация в Ростовской области, тем не менее, остается напряженной. За сутки диагноз подтвердился еще у 655 человек. Кроме того, 32 человека скончались от тяжелых последствий, сообщили в региональном правительстве.
Фото: pixabay/ID 18427938
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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