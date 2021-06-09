От COVID-19 за сутки выздоровели 290 жителей Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 290 жителей Ростовской области. По данным на 11 июня, с начала пандемии медики вылечили 87 407 человек, что составляет 91% всех инфицированных.В стационарах получают лечение 900 пациентов. Из них 12 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Как правило, это люди с поражением легких более 75%. Они не могут самостоятельно дышать, поэтому врачи подают им кислород с помощью трахейной трубки. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще 95 дончан получают жизненно необходимый газ через специальные мундштуки и маски.Увеличилось и число заболевших. За последние сутки медики выявили 158 случаев инфицирования COVID-19. Всего диагноз подтвердился у 95 932 человек с начала пандемии. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.