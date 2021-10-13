От коронавируса в Ростовской области выздоровели еще 285 человек

В Ростовской области снизился прирост выздоровевших от COVID-19. За сутки с 14 по 15 октября инфекцию побороли 285 человек.В стационарах получают лечение 4 814 человек. Еще 426 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из них 43 не могут самостоятельно дышать. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Остальные 383 пациента находятся в сознании и могут двигаться. Кислород они получают с помощью масок и мундштуков.Увеличилось и количество инфицированных на Дону. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 567 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов получили 146 499 человек. По информации областного правительства, 125 012 из них уже выздоровели.