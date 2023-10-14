В Ростовской области осудили работника фермы, ударившего коллегу ножом

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Семикаракорский районный суд вынес приговор работнику фермы, ударившему коллегу ножом в живот. Происшествие случилось 28 сентября 2022 года рядом с поселком Вершинным.В тот вечер Виталий Суров вместе с напарниками вернулся с поля в хозпостройку, где они жили. Во время ужина мужчины выпили спиртное и стали играть в карты. В какой-то момент Суров заметил, что его коллега мухлюет. Не стерпев, он набросился на собутыльника. После нескольких ударов по голове Виталий схватил со стола нож и воткнул лезвие в живот шулеру.Другие работники фермы вызвали «скорую». Медработники отвезли раненого в больницу. К счастью, его жизнь удалось спасти. Вскоре на место прибыли правоохранители, которые задержали Сурова. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.