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В Ростовской области осудили несовершеннолетнего, который по пьяни убил двух мужчин

В Ростовской области осудили несовершеннолетнего, который по пьяни убил двух мужчин

В Ростовской области осудили парня, который, будучи пьяным, убил двух человек. Известно об этом стало 7 июля.

Происшествие случилось в Белой Калитве в январе 2020 года. На тот момент парень был несовершеннолетним. По предварительным данным, он в пьяном состоянии гулял по улице Энтузиастов. Навстречу шли два незнакомых ему мужчины, с которыми завязался конфликт.

Парень начал угрожать незнакомцам расправой. А когда слова не подействовали, в руках несовершеннолетнего оказался нож. После многочисленных ударов лезвием один из мужчин скончался, другой был направлен в больницу.

Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Такой вид наказания связан с тем, что на момент совершения преступления осуждённый был несовершеннолетним.

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