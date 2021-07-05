В Ростовской области осудили несовершеннолетнего, который по пьяни убил двух мужчин

В Ростовской области осудили парня, который, будучи пьяным, убил двух человек. Известно об этом стало 7 июля.Происшествие случилось в Белой Калитве в январе 2020 года. На тот момент парень был несовершеннолетним. По предварительным данным, он в пьяном состоянии гулял по улице Энтузиастов. Навстречу шли два незнакомых ему мужчины, с которыми завязался конфликт.Парень начал угрожать незнакомцам расправой. А когда слова не подействовали, в руках несовершеннолетнего оказался нож. После многочисленных ударов лезвием один из мужчин скончался, другой был направлен в больницу.Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Такой вид наказания связан с тем, что на момент совершения преступления осуждённый был несовершеннолетним.