В Ростовской области осудили мужчину за попытку купить группу инвалидности

В Ростовской области осудили Евгения Строганова за попытку купить группу инвалидности. Мужчине грозят шесть лет и шесть месяцев тюрьмы и крупный штраф. Заседание прошло 27 июля.По предварительным данным, житель Гуково Евгений Строганов выступил посредником в неоднократной передаче взятки на общую сумму 110 тысяч рублей. За эти деньги он пытался обеспечить неизвестному получение инвалидности в обход обследования и справок.Как сообщают в объединённой пресс-службе судов, Строганов пытался купить инвалидность в период с апреля 2014-го по июнь 2016 года. Разбирательство по этому делу закончилось только сейчас.Суд приговорил Евгения к шести годам и шести месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 900 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил.