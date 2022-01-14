В Ростовской области осудили экс-главу района за махинации с жильем для сирот

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Бывшего главу Целинского района Ростовской области Бориса Сорокина осудили за превышение должностных полномочий. Так, махинации при выдаче жилья детям-сиротам обошлись ему штрафом в размере 300 тысяч рублей.Исходя из материалов дела, в 2018 году Сорокин одобрил приобретение десяти квартир в поселке Целина. Жилье предназначалось для детей-сирот. Бывший чиновник закрыл глаза на то, что квартиры находятся в состоянии, не соответствующем никаким нормам и требованиям. Из областного бюджета на закупку жилплощади ушло 9,4 миллиона рублей, при этом рыночная цена составляет примерно шесть миллионов.В отношении Сорокина возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В ходе следствия статью заменили на более мягкую - «Халатность». По ней бывшему районному главе назначили 80 тысяч рублей штрафа. Однако за истечением срока давности от уплаты его освободили.Несмотря на то, что прокурор обжаловал приговор, он остался в силе. Однако в кассационной инстанции дело направили на повторное рассмотрение. Гособвинитель потребовал назначить Сорокину наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Но суд опять же выбрал штраф. На приговор повлияли признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие многочисленных наград и поощрений.