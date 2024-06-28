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В Ростовской области на участке федеральной трассы Р-260 ограничили движение транспорта. Об этом информирует ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Меры ввели 28 июня до 20:00. Движение на 319-м километре трассы Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск организуют по одной полосе в реверсивном режиме. Ограничение ввели из-за планового обслуживания и очистки деформационных швов искусственного сооружения.В этот период автомобилистам следует быть аккуратнее. Важно соблюдать скорость и очередность проезда на участке.