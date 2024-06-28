Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на участке федеральной трассы Р-260 ограничили движение

В Ростовской области на участке федеральной трассы Р-260 ограничили движение
В Ростовской области на участке федеральной трассы Р-260 ограничили движение транспорта. Об этом информирует ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Меры ввели 28 июня до 20:00. Движение на 319-м километре трассы Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск организуют по одной полосе в реверсивном режиме. Ограничение ввели из-за планового обслуживания и очистки деформационных швов искусственного сооружения.

В этот период автомобилистам следует быть аккуратнее. Важно соблюдать скорость и очередность проезда на участке.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.