В Ростовской области обнаружена крупная партия зараженного амброзией подсолнечника

Ростовская область столкнулась с учащением случаев обнаружения амброзии в сельскохозяйственной продукции. Очередная крупная партия зараженного подсолнечника весом 52 тонны выявлена на складе предприятия в Константиновском районе.

Как сообщили в Россельхознадзоре по региону, предпринимателю выдано предостережение, а зараженное зерно направлено на переработку.

Этот случай – далеко не единичный. Всего пять дней назад в Зерноградском районе была обнаружена партия подсолнечника, зараженного амброзией, весом 240 тонн. Ранее опасный сорняк выявляли также в партиях кукурузы и других партиях подсолнечника.

Амброзия – крайне опасный карантинный сорняк, обладающий невероятной живучестью и устойчивостью. Ее семена могут сохранять всхожесть до 40 лет! Наибольшую опасность представляет пыльца амброзии – мощнейший аллерген, вызывающий тяжелые аллергические реакции у людей.
