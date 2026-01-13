В Ростовской области обнаружена крупная партия подсолнечника, зараженная амброзией

Фото: Нейросеть

Управление Россельхознадзора по Ростовской области выявило заражение семенами амброзии крупной партии подсолнечника, хранящейся на складе предпринимателя в Константиновском районе. Общий вес зараженной продукции составил 55 тонн.Предпринимателю было вынесено предостережение, а вся партия подсолнечника направлена на переработку для предотвращения дальнейшего распространения опасного сорняка.Амброзия представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Ее семена распространяются с семенами культурных растений и засоряют почву, нанося ущерб полевым культурам, огородам, садам, лугам, пастбищам и полезащитным лесным полосам.Кроме того, амброзия является мощным аллергеном, вызывающим у людей сильные аллергические реакции. Семена этого сорняка сохраняют жизнеспособность в почве на протяжении 40 лет, что значительно затрудняет борьбу с его распространением.