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В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность с 11 по 12 мая

В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность с 11 по 12 мая
В Ростовской области с 11 по 12 мая объявили чрезвычайную пожароопасность. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По прогнозам синоптиков, чрезвычайную пожароопасность (5-го класса) следует ожидать в 35 муниципалитетах донского региона. Это касается северо-восточных, северо-западных, южных районов, Приазовья, в том числе и в Ростова-на-Дону.

Следует быть более внимательными в эти дни. Не стоит разжигать костры в лесистой местности, а также оставлять легковоспламеняющиеся предметы. Необходимо убирать мангалы после пикников, окурки и спички.
Фото: Rostov.ru
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