Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность. Об этом сообщили на сайте Росгидрометцентра 14 июля.

В период с 15 по 17 июля 5-й класс опасности сохранится в Боковском и Советском районах. С 16 июля пожароопасность будет чрезвычайная в Ремонтненском и Заветинском районах. На остальной территории региона ожидают 4-й класс опасности, вероятность пожара будет высокой.

В ГУ МЧС просят быть внимательными с огнём. Не следует разжигать костры в лесах. А также по возможности стоит обойтись без разведения пламени на открытой местности.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.