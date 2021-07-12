В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность. Об этом сообщили на сайте Росгидрометцентра 14 июля.В период с 15 по 17 июля 5-й класс опасности сохранится в Боковском и Советском районах. С 16 июля пожароопасность будет чрезвычайная в Ремонтненском и Заветинском районах. На остальной территории региона ожидают 4-й класс опасности, вероятность пожара будет высокой.В ГУ МЧС просят быть внимательными с огнём. Не следует разжигать костры в лесах. А также по возможности стоит обойтись без разведения пламени на открытой местности.