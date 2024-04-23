В Ростовской области с 23 по 24 апреля объявили чрезвычайную пожароопасность

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области объявили чрезвычайный класс пожарной опасности. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Чрезвычайный уровень опасности пятого класса будет действовать до конца дня 23 и 24 апреля. Речь идет о районах в Приазовье: Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Азовском районах и городе Азове.В эти дни местным жителям следует быть аккуратнее в обращении с огнем. Необходимо воздержаться от разведения костров, выжигания травы и т. д. Также важно убирать после себя мангалы, спички и окурки. Такие меры помогут избежать ЧП.