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В Ростовской области с 23 по 24 апреля объявили чрезвычайную пожароопасность

В Ростовской области с 23 по 24 апреля объявили чрезвычайную пожароопасность
В Ростовской области объявили чрезвычайный класс пожарной опасности. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Чрезвычайный уровень опасности пятого класса будет действовать до конца дня 23 и 24 апреля. Речь идет о районах в Приазовье: Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Азовском районах и городе Азове.

В эти дни местным жителям следует быть аккуратнее в обращении с огнем. Необходимо воздержаться от разведения костров, выжигания травы и т. д. Также важно убирать после себя мангалы, спички и окурки. Такие меры помогут избежать ЧП.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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