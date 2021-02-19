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В Ростовской области объявили предупреждение о гололеде

В Ростовской области объявили предупреждение о гололеде
Жителей Ростовской области предупредили о гололеде. В период с 22 по 23 февраля из-за мокрого снега с дождем дороги покроются льдом.

В связи с ухудшением метеорологических условий автомобилистам рекомендуется оставлять машины на парковочных площадках, не лихачить и соблюдать дистанцию. По возможности от поездок стоит отказаться.

Пешеходам необходимо подготовить одежду со светоотражающими элементами и переходить проезжую часть исключительно в разрешенных местах.

А также не выходить на неокрепший лед на водоемах и не допускать игр детей у воды.

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