В Ростове-на-Дону объявили экстренное предупреждение о метели

Жителей донской столицы предупредили о метели. По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается 19 февраля.Метель на территории Ростова будет утром и ночью. В это время суток ветер усилится до 54 километров в час (15 метров в секунду). Температура воздуха днем составит -3...-5 градусов, а к вечеру опустится до -8...-10. На дорогах образуется гололедица.В связи с непогодой автомобилистам рекомендуют не парковаться под деревьями и слабозакрепленными конструкциями, соблюдать дистанцию и не лихачить. Пешеходам стоит подготовить одежду со светоотражающими элементами и переходить дорогу исключительно в разрешенных местах.