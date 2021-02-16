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В Ростове-на-Дону объявили экстренное предупреждение о метели

В Ростове-на-Дону объявили экстренное предупреждение о метели
Жителей донской столицы предупредили о метели. По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается 19 февраля.

Метель на территории Ростова будет утром и ночью. В это время суток ветер усилится до 54 километров в час (15 метров в секунду). Температура воздуха днем составит -3...-5 градусов, а к вечеру опустится до -8...-10. На дорогах образуется гололедица.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендуют не парковаться под деревьями и слабозакрепленными конструкциями, соблюдать дистанцию и не лихачить. Пешеходам стоит подготовить одежду со светоотражающими элементами и переходить дорогу исключительно в разрешенных местах.

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