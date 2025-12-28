Новости
В Ростовской области объявили красный уровень опасности об угрозе БПЛА

В Ростовской области объявили красный уровень опасности об угрозе БПЛА. Информация об этом сообщили в мониторинговых каналах 28 декабря.

"Красный" уровень свидетельствует о непосредственной опасности для инфраструктурных объектов и безопасности населения. В связи с этим, крайне важно незамедлительно предпринять необходимые меры защиты.

Около 20:00 жители Ростовской области получили уведомления от региональной системы оповещения о приближающейся атаке беспилотников. Гражданам рекомендовали укрыться в зданиях и оставаться внутри до получения сигнала об отмене тревоги.
Фото: соцсети
