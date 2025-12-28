Новости
Подозрительный забор обнаружили горожане возле бывшего кинотеатра «Ростов»

Подозрительный забор обнаружили горожане возле бывшего кинотеатра «Ростов». Снимок был передан в редакцию DonDay 28 декабря.

По утверждениям горожан, раньше его там не было. Он появился внезапно. Официальные лица пока не дают никаких пояснений. Однако осведомленные ростовчане отметили, что в здание на время переедет филармония. Сейчас бывший кинотеатр готовят к этому. Причем сообщается, что будет переделываться большой зал.

Стоит упомянуть, что вывеску кинотеатра недавно демонтировали для проведения реставрации. Однако, шансы на ее возвращение невелики.
Фото: DonDay
