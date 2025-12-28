В связи с ухудшением видимости из-за снегопада водителей Дона предупредили о риске ДТП

Фото: DonDay

В связи с ухудшением видимости из-за снегопада водителей Ростовской области предупредили о риске ДТП. Днем 28 декабря на донской регион обрушились неблагоприятные погодные условия.Управляющим транспортными средствами настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание при движении по дороге. Советуют уменьшить скорость, увеличить интервал между машинами и избегать внезапных изменений направления движения.Пешеходам также необходимо быть осмотрительными. Пересекать проезжую часть следует исключительно в предназначенных для этого зонах.Подобные погодные условия будут наблюдаться до завершения суток 28 декабря.