В связи с ухудшением видимости из-за снегопада водителей Дона предупредили о риске ДТП
В связи с ухудшением видимости из-за снегопада водителей Ростовской области предупредили о риске ДТП. Днем 28 декабря на донской регион обрушились неблагоприятные погодные условия.
Управляющим транспортными средствами настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание при движении по дороге. Советуют уменьшить скорость, увеличить интервал между машинами и избегать внезапных изменений направления движения.
Пешеходам также необходимо быть осмотрительными. Пересекать проезжую часть следует исключительно в предназначенных для этого зонах.
Подобные погодные условия будут наблюдаться до завершения суток 28 декабря.