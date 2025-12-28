Новости
В Ростове оштрафовали водителей автобусов, нарушившие ППД

В Ростове оштрафовали водителей автобусов, нарушившие ППД. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.

По данным ведомства, 66-летний водитель маршрута № 77 Центральный рынок — Покровский храм, 36-летний водитель пассажирского автобуса маршрута № 33 Верхний Темерник — Главный автовокзал, а также 45-летний водитель пассажирского автобуса маршрута № 78 Центральный рынок — Верхний Темерник поехали на красный свет светофора.

Нарушители попали на камеру очевидцев. Те опубликовали кадры в сеть. На это обратило внимание сотрудники ГИБДД.

В итоге каждому назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
Фото: DonDay
