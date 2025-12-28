Донские пиротехники обезвредили две авиабомбы времен ВОВ: одну обнаружили в Ростове

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области специалисты по взрывотехнике обезвредили две авиационные бомбы, оставшиеся со времён Второй мировой войны. Информацию предоставили в областном управлении МЧС.Опасные предметы были обнаружены при проведении строительных работ в городах Ростове и Новороссийске.Бомбы были транспортированы специалистами на полигон, где их уничтожили контролируемым подрывом с соблюдением необходимых мер предосторожности.