После ЧП с локомотивом под Ростовом движение поездов восстановили: но есть задержки

После ЧП с локомотивом под Ростовом движение поездов по двум направлением восстановили. Об этом сообщили в РЖД.

Напомним, что ранним утром 28 декабря на перегоне Кизитеринка – Проточный сошел с рельсов грузовой поезд. Никто не пострадал. Однако произошла задержка в движении ряда пассажирских поездов. На данный момент, наблюдается отставание от расписание 33 составов, включая 6 пригородных.

Пассажиры составов, задерживающихся в пути более 4 часов, обеспечены питанием.
Фото: DonDay
