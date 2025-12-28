После ЧП с локомотивом под Ростовом движение поездов восстановили: но есть задержки

Фото: DonDay

После ЧП с локомотивом под Ростовом движение поездов по двум направлением восстановили. Об этом сообщили в РЖД.Напомним, что ранним утром 28 декабря на перегоне Кизитеринка – Проточный сошел с рельсов грузовой поезд. Никто не пострадал. Однако произошла задержка в движении ряда пассажирских поездов. На данный момент, наблюдается отставание от расписание 33 составов, включая 6 пригородных.Пассажиры составов, задерживающихся в пути более 4 часов, обеспечены питанием.