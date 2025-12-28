Фото: Соцсети

Двое мужчин подрались в микрорайоне Суворовский в Ростове. Инцидент произошел днем 28 декабря на улице Петренко.По словам очевидцев, местные жители что-то не поделили. Между ними завязалась драка. Один повалил другого на землю и начал пинать ногами. Позже подошла компания друзей, вероятно пытались разнять дебоширов.После кулачного боя мужчины разошлись. Медицинская помощь им не потребовалась.Как утверждают местные жители, эти же мужчины после столкнулись в ТЦ. Чем это закончилось пока неизвестно.